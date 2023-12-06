ЦИК России 8 декабря проведет первое официальное заседание по старту президентской кампании

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центральная избирательная комиссия России на этой неделе проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании. Оно запланировано на 8 декабря, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она заявила, что ее как председателя Центризбиркома России пригласили на заседание Совета Федерации, на котором могут утвердить дату выборов президента страны, пишет «РИА Новости». Она назначена на 7 декабря.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сенатор Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации рассмотрит дату выборов президента России на заседании 7 декабря. Их предлагается назначить на 17 марта 2024 года.

Действующий глава государства Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Согласно Конституции, у него есть право баллотироваться на новый срок. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».



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Татьяна Демина