Президент ОАЭ может приехать на саммит БРИКС в Казань — Владимир Путин заявил, что ждет его

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Саммит БРИКС, который в 2024 году пройдет в Казани, может посетить президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Президент России Владимир Путин на встрече с ним заявил, что будет ждать его.

— Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года, — сказал российский лидер президенту ОАЭ.

Владимир Путин напомнил, что в следующем году Россия председательствует в БРИКС, пишет ТАСС. По его словам, Москва рада, что Объединенные Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС.

Напомним, президент России прилетел в ОАЭ днем 6 декабря. В Абу-Даби с президентом Объединенных Арабских Эмиратов обсудил развитие российско-эмиратского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.



Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже глава государства на саммите стран-участниц в ЮАР заявил, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».



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Татьяна Демина