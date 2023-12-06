Ночью в Татарстане похолодает до -32 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ночью и утром в четверг, 7 декабря, похолодает до -25...-32 градусов. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

В Казани ночью и утром 7 декабря ожидается до -28 градусов. Днем в четверг в городе прогнозируется от -20 до -22°С.

Также ночью и днем 7 декабря в Татарстане возможен туман. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина