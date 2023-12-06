Андрей Белоусов предупредил о рисках ухода торговых сетей «Ашан», Globus и Metro из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов указал на риски ухода из страны иностранных торговых сетей «Ашан», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. Письмо с таким содержанием он отправил на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

— Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей, — передают текст документа «Известия».

Все указанные компании владеют 483 торговыми объектами в 49 регионах страны. Также у них есть собственные распределительные центры и производства товаров. На них трудятся более 50 тысяч сотрудников различных специальностей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В то же время замглавы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что компании не планируют покидать российский рынок.

— Если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний, — сообщил он.

После начала спецоперации ретейлер «Ашан» опроверг слухи о прекращении работы компании на территории России. Как пояснили в компании, «Ашан Ритейл Россия» продолжит работу в штатном режиме и не намерен сворачивать или сокращать активность.

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Айрат Назипов