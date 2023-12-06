Со времен Второй мировой войны в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов — это рекордный показатель

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов. Такой показатель является рекордным со времен Второй мировой войны, сообщил на брифинге в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

— Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна, потому что сейчас темные времена. Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны, — цитирует его «РИА Новости».

Один из последних конфликтов разгорелся на Ближнем Востоке между Израилем и сектором Газа 7 октября. Израильская сторона подверглась ракетной атаке со стороны палестинского анклава — по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. За два месяца кровопролитных боев в секторе Газа погибли около 16 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, 22 ноября ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Однако уже 1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условия перемирия.

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Айрат Назипов