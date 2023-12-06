Центральный стадион в Казани отремонтируют к Играм БРИКС почти за 1 млрд рублей
На капитальный ремонт Центрального стадиона в Казани к Играм БРИКС готовы выделить почти 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.
Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана». Деньги будут выделены из бюджета республики.
Исполнителю предстоит провести строительно-монтажные работы работ с инженерно-техническим обеспечением; возвести необходимые временные здания и сооружения; реализовать комплект технологического оборудования и провести комплекс прочих работ.
В частности, будут выполнено усиление и ремонтные работы трибунных пространств, произведена замена кресел на трибунах, а также благоустройство и озеленение территории.
В рамках реконструкции отремонтируют крышу, фасад, инженерные стены и галереи Центрального стадиона — стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки. Входная группа будет обновлена. О реконструкции Центрального стадиона объявил мэр Казани Ильсур Метшин в конце ноября.
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