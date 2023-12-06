Time признал человеком года Тейлор Свифт — на звание претендовал Владимир Путин

Американский журнал Time признал человеком 2023 года певицу Тейлор Свифт. На это звание претендовал также президент России Владимир Путин.

В шорт-лист в этом году Time включил девять номинантов. Среди них были британский король Карл III и кукла Барби.

В 2022-м Time призвал человеком года президента Украины Владимира Зеленского и «украинский дух». Годом ранее этого звания удостоился Илон Маск.

Владимира Путина Time признавал человеком года в 2007-м. На тот момент он также занимал должность президента России.

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Татьяна Демина