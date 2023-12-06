Татарстан получит 1,78 млрд рублей на модернизацию сетей теплоснабжения
Объем финансовой поддержки на реализацию мероприятий новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры, одобренный Татарстану Фондом развития территорий, составит 1,78 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ФРТ.
— Эти средства будут направлены на модернизацию линейных объектов сферы теплоснабжения. Всего до конца 2024 года будет обновлено 105,99 км сетей, — рассказали в Фонде развития территорий.
Модернизировать теплосети Татарстан на выделенные средства планирует в Казани и в Набережных Челнах, а также в Агрызском, Заинском, Чистопольском, Нижнекамском, Сармановском, Лаишевском и Зеленодольском районах. Результаты работ должны повлиять на жизнь 569 895 человек.
Напомним, Фонд развития территорий одобрил заявки Татарстана и еще шести регионов России: Калужской, Рязанской, Свердловской, Тюменской и Орловской области, а также Краснодарского края. В общей сложности они получат на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,6 млрд рублей.
Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в 2023 году. С ноября 2023 года Фонд развития территорий одобрил заявки 21 региона России. Они получат 14,7 млрд рублей — на эту сумму субъекты обновят более 1 тыс. км сетей и 18 объектов коммунальной инфраструктуры.
Накануне, 5 декабря, председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев заявил, что в республике уменьшилась доля сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. В сфере водоснабжении показатель улучшился на 3,3%, в теплоснабжении — на 17%.
В сентябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.
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