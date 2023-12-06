Татарстан получит 1,78 млрд рублей на модернизацию сетей теплоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Объем финансовой поддержки на реализацию мероприятий новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры, одобренный Татарстану Фондом развития территорий, составит 1,78 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ФРТ.

— Эти средства будут направлены на модернизацию линейных объектов сферы теплоснабжения. Всего до конца 2024 года будет обновлено 105,99 км сетей, — рассказали в Фонде развития территорий.

Модернизировать теплосети Татарстан на выделенные средства планирует в Казани и в Набережных Челнах, а также в Агрызском, Заинском, Чистопольском, Нижнекамском, Сармановском, Лаишевском и Зеленодольском районах. Результаты работ должны повлиять на жизнь 569 895 человек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Фонд развития территорий одобрил заявки Татарстана и еще шести регионов России: Калужской, Рязанской, Свердловской, Тюменской и Орловской области, а также Краснодарского края. В общей сложности они получат на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,6 млрд рублей.

Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в 2023 году. С ноября 2023 года Фонд развития территорий одобрил заявки 21 региона России. Они получат 14,7 млрд рублей — на эту сумму субъекты обновят более 1 тыс. км сетей и 18 объектов коммунальной инфраструктуры.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Накануне, 5 декабря, председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев заявил, что в республике уменьшилась доля сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. В сфере водоснабжении показатель улучшился на 3,3%, в теплоснабжении — на 17%.

В сентябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.



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Татьяна Демина