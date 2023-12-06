Гособвинение запросило 10 лет колонии для главного архитектора Альметьевска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гособвинение запросило десять лет колонии общего режима для главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокурор предложил назначить подсудимому штраф в размере десятикратной суммы взятки и лишить права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.



Севастьянова с лета судили за три взятки и помехи бизнесу — это ст.169 ч.1; ст.290 ч.3; ст.290 ч.3; ст.290 ч.5 п. в УК РФ. Сегодня в прениях прокуратура отказалась от обвинения по статье о вмешательстве в предпринимательскую деятельность (ст.169 УК РФ), сообщили «Реальному времени» представители защиты. Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в разговоре с нашим изданием отметил, что указанное обвинение не нашло подтверждения в ходе судебного разбирательства. Обвиняемый вину не признает, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Защита настаивает на полной невиновности и об оправдании, сообщил нашему изданию адвокат архитектора Ринат Вильданов. Такую же позицию занял еще один защитник Севастьянова — Марат Давлетов. Ожидается, что 20 декабря подсудимому предоставят последнее слово.

В июне сообщалось, что главного архитектора Альметьевска подозревают в получении взятки 130 тысяч рублей в 2020 году. По версии следствия, подозреваемый предложил директору одной из фирм передать деньги за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина в Альметьевске.



Преступление было совершено путем заключения фиктивного договора на оказание архитектурных услуг с частным предпринимателем — знакомым подозреваемого. Директор фирмы согласился и перечислил деньги частнику, а тот отправил их на счет главного архитектора и передал заказчику эскизный проект. Однако в данной услуге заказчик не нуждался, проект у него уже был, требовалось лишь согласование.

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова