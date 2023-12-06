«Да, сети нас одолевали. Но нет»: челнинские бизнесмены забрали здание бывшей санитарной станции на Квартале

Строительная компания из Набережных Челнов приобрела права на 5-летнюю аренду федеральной недвижимости, дав 2,5 стартового ценника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Если бы хотели сдать в аренду федеральным сетям, давно бы здесь открылась еще одна точка «Магнита» или «Светофора». Но нет — мы откроем кое-что свое», — держит в секрете гендиректор челнинской «Профстроймастер» Алия Латыпова цель приобретения в аренду федерального объекта недвижимости в Казани. Несколько казанских, московских и челнинских компаний участвовали в торгах за право 5-летней аренды заброшенной санитарной станции недалеко от авторынка в Ново-Савиновском районе, но выиграла строительно-торговая компания «Профстроймастер» с предложением в 18,8 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной цены. Казанский предприниматель расстроен, так как не сможет исполнить оффер и пересдать недвижимость «Магниту». Тем временем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» готовится закрывать другие точки в республике.

«Строго на 5 лет»



Федеральное учреждение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» начало избавляться от локальных объектов недвижимости, пустовавших в течение нескольких лет после переезда всех городских подразделений в единый административный комплекс на Сеченова, 13. Одним из них стала санитарно-эпидемиологическая станция по проспекту Фатыха Амирхана, 34а в Ново-Савиновском, откуда специалисты съехали 3 года назад, но само здание почему-то долго простаивало. Федеральное ведомство взялось за оперативное управление оставшейся недвижимостью в этом году, что совпало по времени со сменой главного врача Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Судя по всему, новый руководитель Роман Фридман разрешил передавать освободившиеся площади в аренду местному бизнесу.

Причем сразу на долгий срок в 5 лет, а не на год или два, как делают частные собственники. Как пояснил «Реальному времени» начальник административно-хозяйственного отдела Искандер Галиакберов, федеральное имущество не может передаваться в аренду ни на больший, ни на меньший срок. «Строго на 5 лет», — сказал он. А согласно федеральным правилам, по прошествии 5 лет арендатор получает преимущественное право на выкуп недвижимости, что и привлекает бизнес к этим торгам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

180 рублей за «квадрат» — «федеральная» ставка аренды в Казани



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ») опубликовало недавно результаты электронного аукциона на право аренды одной из пустующих санитарно-эпидемиологических станций в Казани. Это отдельно стоящее здание площадью 726,4 кв. м. В электронном аукционе принимали участие четыре претендента: казанский предприниматель Леонид Погорельцев, московское агентство недвижимости «МИ-75», казанское ООО «Аукцион-1» и челнинская строительно-торговая компания «Профстроймастер». Ограничений по условиям участия, например большой задаток или квалификационные требования, не ставилось. К торгам были допущены все претенденты, кто подал заявку и зарегистрировался.

Победителем была признана компания «Профстроймастер», предложившая в 2,5 больше начальной цены, следует из протокола. Начальная цена была установлена в 7,8 млн рублей, или 180 рублей за один квадратный метр в месяц с НДС. В год получается 1,5 млн рублей. Челнинская компания подняла цену до 3,7 млн рублей в год с учетом НДС. «Аренда — не такая высокая, — прокомментировала результаты гендиректор «Профстроймастера» Алия Латыпова. — 18 млн за 5 лет мы потянем. Такие ставки для Казани минимальны. Найти за такие деньги подобное здание невозможно. Если бы нам не мешали, она вообще была бы копеечная», — отметила она.

Челнинский «Профстроймастер» — достаточно крупная строительная компания Закамья, если судить по финансовым показателям. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам 2022 года составила 157,3 млн рублей. Но при таких оборотах чистая прибыль всего 2,15 млн рублей. Единственный бенефициар — Алия Латыпова. В 2018 году компания выполнила несколько госконтрактов по ремонту тепловых сетей Набережных Челнов по заказу «Татэнерго». С июля 2022 года принято решение об изменении места нахождения компании, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Однако сама Алия Латыпова опровергла возможность переезда из Набережных Челнов в Казань, а саму покупку здания — под размещение офиса. Ведь покупка недвижимости в Казани стала первой для компании. «Бизнес в Казань не переводим, потому что недостаточно объемов работ, чтобы переезжать. В Челнах работаем давно: строим корпуса, комплектуем заводы металлоконструкциями и уходить не собираемся», — заверила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большое количество участников спровоцировала низкая стартовая цена на объект с выгодной локацией вблизи авторынка и спального микрорайона, где мало торговых точек, полагает она. Согласно конкурсной документации, одноэтажное кирпичное здание было построено в 1991 году, высота потолков — 4,07 м. «Фундамент — ленточный бетонный, материал стен — кирпичные, перегородки — кирпичные, кровля — совмещенная, перекрытия — железобетонные. Степень технического обустройства: наличие электроснабжения, водопровода, канализации, горячей воды, отопления, вентиляции и телефонизация», — говорится в документе. Первоначальную балансовую стоимость оценили в 3,6 млн рублей, но с учетом износа к торгам его «уценили» до 936 тысяч рублей. Оценку проводило ООО «АртРеал». Снос здания в течение 5-летнего срока аренды запрещается, уточнил начальник административно-хозяйственного отдела ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» Искандер Галиакберов.

Брали под «Магнит»?

Каким образом победитель торгов планирует распорядиться недвижимостью, пока неизвестно: «Что собирается размещать в здании победитель, мне неизвестно. Арендатор выплачивает платежи, а остальное — не наше дело, мы не вмешиваемся», — говорит Галиакберов.

По его словам, федеральное ведомство собирается освобождаться и от других объектов в республике:

— До переезда несколько лет назад в здание на Сеченова, 13 отделы и лаборатории центра располагались в разных местах города, что создавало неудобства для горожан, — напомнил он. — Теперь в одном корпусе разместились лаборатории особо опасных инфекций, токсикологическая, электромагнитных излучений и физических факторов.

Какие именно здания будут закрываться в будущем, он не стал называть, так как идет процесс согласования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это хорошее место под коммерцию. Отдельно стоящее здание — хорошая локация под «Магнит» и «Пятерочку». Тут нужен небольшой косметический ремонт, и можно сдавать в аренду федеральным сетям, — говорит казанский предприниматель Леонид Погорельцев (развивает сеть магазинов «Сакура»).

Он рассчитывал так и поступить по договоренности с одной из сетей, с которой была согласована данная локация.

— Обычно «Магнит» берет в аренду за 1 тысячу рублей плюс коммуналка. Грубо говоря, сеть платит 700 тысяч рублей плюс коммуналка. Затраты на ремонт обсуждаются: либо сам ретейлер его проводит в счет платежей, либо сами берете на себя расходы. В данном случае ремонт обойдется в 5 млн рублей, — полагает он.

По его мнению, в перспективе здание можно снести и построить трехэтажный ТЦ, ради чего челнинский бизнес и мог купить эту площадку. «При согласии Роспотребнадзора у арендатора будем преимущественное право выкупа», — отметил Погорельцев.

«Мы точно не сдадим в аренду — это на 100%»

— Да, сети нас одолевали — «Светофор» больше всех, — рассказала «Реальному времени» гендиректор «Профстроймастер» Алия Латыпова. — Но нет — у нас там будет кое-что свое. Мы точно не сдадим в аренду — это на 100%, — заверила она. По ее словам, о проекте станет известно в конце января, когда завершится процесс согласования и утверждение объекта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почему челнинцы отказались от субаренды?

— Чтобы разместить в здании «Магнит» или Светофор, мы сами должны сделать ремонт. Это обойдется в 5 млн рублей. Нужно вложить дополнительные деньги, которые мы можем потратить для себя и получить большую выгоду, чем просто от сдачи в аренду, — пояснила Латыпова.

По ее мнению, сейчас невыгодно работать в этой нише, так как «у федеральных сетей идет минимальная аренда, меньше 1000 рублей за «квадрат». «Вот «Светофор» почти в 5 раз ниже, потом чуть увеличили и пообещали процент от оборота. В общем, неинтересно. Пока точку создаем под себя», — заявила она. Но не исключает, что в будущем «кому-то передадим». По мнению одного из экспертов, строительная компания может «собирать» точки под татарстанскую торговую сеть «Находка».

