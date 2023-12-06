В столице Татарстана появятся 17 крупных объектов речной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в ближайшие годы появится крупнейшая в России система речных марин. В городе создадут 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре. В их числе: 11 городских марин, городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на Казанке. Для реализации программы понадобятся средства инвесторов. Концепцию развития речного сервиса в городе обсудили на архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Шесть марин предлагают создать у ЖК «Ричмонд», «Ак Барс Арены», Национальной библиотеки Татарстана, Центра семьи «Казан», возле «Ривьеры» и на улице Портовой (южнее речного порта).

Рядом с казанской «Чашей» планируется создание 50 швартовочных мест для маломерных судов длиной до 8 метров. Для этого придется обустроить подход к береговой линии, подвести сети электроснабжения и водоснабжения, установить понтоны для швартовки маломерных судов и провести работы по углублению дна. Подобный объем работ планируется провести и на остальных пяти локациях.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

У трассы М-7 предлагают обустроить две туристические марины «Займище» и «Щурячий». В первой запланировано создание 250, а во второй — 150 швартовочных мест для маломерных судов длиной до 12 метров.

Также проектом предусмотрено создание сети гостевых стоянок с поминутной оплатой швартовки. Их планируется создать у парка «Манзара», «Ривьеры», экстрим-парка «Урам», а также у Кремлевской дамбы и два — у Кремлевской набережной. Они рассчитаны на пользователей байдарок, каяков и небольших лодок.

Станцию хранения и технического обслуживания хотят разместить у поселка Победилово. Там же может появиться производство лодок различного класса. А главный городской яхт-клуб «Локомотив» с мариной на 450 швартованных мест планируют создать на одноименном полуострове в Вахитовском районе, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день речная инфраструктура прибрежной зоны Казанки в столице Татарстана не богата. На полуострове Локомотив, например, располагался одноименный водно-моторный клуб — его исполком города через суд выселил с этого места, указав, что объекты лодочной базы расположены на самовольно занятом земельном участке площадью 8,7 тысячи квадратных метров.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На самом полуострове в 2023 году благоустроили пляж «Локомотив». Работами занимался предприниматель Яков Маргулис. Землю в аренду от муниципалитета бизнесмен получил после желания навести порядок на этой территории.

На Казанке также находится несколько муниципальных пляжей, например «Заречье». В купальный сезон в пробах воды с них зачастую выявляют несоответствие воды гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На реке также рядом с мостом «Миллениум» строятся объекты гостиничного комплекса. Сооружения начинало возводить ПСО «Казань». Позже эти земли, а с ними и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт». По ним идет разбирательство в Арбитражном суде Татарстана — исполком Казани требует снести постройки.



Напомним, строительством главной составляющей масштабного туристического проекта «Казань марина» — собственно яхтенной мариной в Лаишево займется СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Строительные работы могут начаться уже в следующем году.

В Татарстане планируют провести конкурс на разработку логотипа для вновь создаваемой туристской территории «Казань марина». Принять участие смогут жители Татарстана и других российских регионов в возрасте от 18 лет.



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Айрат Назипов