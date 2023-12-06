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Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

12:44, 06.12.2023 1
Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Государственная дума во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете использования смартфонов школьниками. Исключения составят экстренные случаи.

— Обсуждали с вами этот вопрос — родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей, — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Госдума также приняла ряд поправок к закону. В частности, законопроектом вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев. Документ внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем Комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре. Позднее депутаты внесли поправку к законопроекту, запрещающую школьникам использование смартфонов даже в образовательных целях.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Давно надо было этот закон принимать, в классах 87% детей сидят в телефоне, учителей не слушаются, а прокуратура на стороне у яжыматьерей
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