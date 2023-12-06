Выборы президента России в 2024 году могут пройти 17 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году выборы президента России могут пройти 17 марта. Эту дату предлагается рассмотреть на заседании Совета Федерации 7 декабря, сообщил сенатор Андрей Клишас.

— Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы, — цитирует его ТАСС.

В конце ноября сообщалось, что Совет Федерации может объявить о выборах России, которые должны пройти в марте 2024 года, на заседании 13 декабря. Такую дату анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Действующий президент России Владимир Путин не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. По Конституции страны, у него есть право вновь баллотироваться. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале 2023 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с законом, и заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



Центральная избирательная комиссия России также готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.



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Татьяна Демина