Владимир Путин прибыл в ОАЭ

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят развитие российско-эмиратского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Еще президенты двух государств рассмотрят вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.

Кроме того, Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.



скриншот realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Последний раз глава государства посещал ОАЭ еще до пандемии, в 2019 году. Напомним, четыре года назад в Объединенных Арабских Эмиратах Путина встречали с российским триколором в небе, его сопровождал эскорт из всадников с флагами двух стран в руках, а на машины местной полиции нанесли надпись ДПС.

В июне президент ОАЭ заявил российскому лидеру Владимиру Путину по телефону о полной поддержке действий властей России. Он отметил необходимость сохранения стабильности в России, а также безопасности дружественного российского народа и его благополучия.

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Айрат Назипов