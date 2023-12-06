Марат Хуснуллин предложил продлить нацпроекты по развитию жилья и дорог до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил продлить до 2030 года национальные проекты по развитию жилья и дорог до 2030 года, сообщает ТАСС.



Предложено продлить до 2030 года действие таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Вице-премьер предложил продлить программу расселения аварийного жилья, уточнив правила ее реализации, а еще утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры с совокупным объемом финансирования до 2030 года из всех источников в 4,5 млрд рублей.

Было предложено пересмотреть нормативы потребления коммунальных услуг, установить целевые показатели для субъектов России по снижению дебиторской задолженности за ЖКУ и подготовить программу строительства ливневых канализаций.

Россия направила на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей за 5 лет. В 2023 году из федерального бюджета на эти цели направили порядка 3 трлн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко