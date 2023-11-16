Итоги дня: обрушение дома в Астрахани, финны блокируют грузопоток с РФ, ресторатор Орлов объявлен в розыск
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 ноября:
- В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Вокзальной площади. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. Эвакуировано 213 человек. Из них 37 детей. Погибла 84-летняя женщина. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, произошло обрушение конструкции здания.
- Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой обсуждались возможные шаги по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, а также завершение процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.
- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в стране в настоящее время превышает 7% и этот уровень нельзя назвать безобидным.
- Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению «Игр будущего». В частности, место замруководителя управления — начальника отдела контроля в сфере связи Управления РКН по РТ Рустама Галаутдинова займет руководитель Управления Роскомнадзора по региону Юрий Никитин.
- МВД России объявило в розыск по статье УК РФ ресторатора и основателя сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова.
- В Казани изымут еще два земельных участка для строительства первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица академика Сахарова». Они расположены по улицам Кул Гали и Юлиуса Фучика. Их общая площадь составляет 85,2 кв. метра.
- В Казани обновлению подлежит почти три сотни городских автобусов. Однако власти и перевозчики не знают, откуда будут брать деньги. По словам последних, им не подходит ни одна из предлагаемых городом программ по обновлению автотранспорта, так как нынешние цены на билеты и субсидии не покроют их расходы.
- По ул. Воровского/Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе в Казани появится новый транспортный узел. Проект предусматривает строительство дороги на участке от перекрестка улиц на запад по заболоченной территории до дома № 105 по ул. Фатыха Амирхана, а также реконструкцию существующей части перекрестка и примыкающих дорог.
- Онлайн-сервис аренды спецтехники «Спецшеринг», являющийся дочерним предприятием КАМАЗа, отсудил 211 миллионов рублей у АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» за аренду техники для строительства участка трассы М-12.
- Проект реставрации Спасской башни Казанского кремля стал лауреатом Международной премии Golden Trezzini Awards в номинации «Лучший реализованный проект реставрации».
- Конгресс США принял план финансирования работы правительства без учета дополнительной помощи Израилю и Украине, утвержденный накануне Палатой представителей. Инициативу поддержали 87 сенаторов, высказались против 11.
- Президент Америки Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором после переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. МИД Китая счел заявление «крайне ошибочным и безответственным», осудив политическую манипуляцию.
- США ввели новые санкции против российских компаний и морских судов. В частности, они коснулись нефтяного танкера «Казань». Также санкции ввели против судов Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.).
- Финляндия в ночь с 17 на 18 ноября закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирал. КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года. В финской таможне заявили, что после этого перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью остановится.
- В Казани отменили родительскую плату за школы и детсады для детей от других браков супруг участников спецоперации на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Помимо этого, для школьников становится бесплатным содержание в интернатах.
- В Татарстане заработал сайт zabotasvo.tatar, на котором собрана вся информация о помощи и поддержке для участников СВО, их семей и детей. На нем содержится информация о мерах поддержки как федерального, так и регионального уровней.
Ключевые события 631-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и еще три БПЛА над акваторией Черного моря около побережья Крыма.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах.
- Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой Народной Республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесОбразованиеКультураЭкономикаМероприятияВыездная редакция
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