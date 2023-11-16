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Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского оргкомитета по подготовке к «Играм будущего»

12:24, 16.11.2023
Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского оргкомитета по подготовке к «Играм будущего»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению «Игр будущего».

Согласно указу главы республики, из состава комитета выведен заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля в сфере связи Управления Роскомнадзора по Татарстану Рустам Галаутдинов.

Его место займет руководитель Управления Роскомнадзора по региону Юрий Никитин.

Вместе с этим были скорректированы и несколько наименований должностей членов оргкомитета:

  • Руслан Власов — директор государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;
  • Раушан Зарипов — исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина.
realnoevremya.ru/Татьяна Демина

14 ноября начался 100-дневный отсчет до первого в истории Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который в 2024 году примет Казань. В честь этой даты в Москве в рамках Международного мегафорума-выставки «Россия» прошла торжественная церемония. На мероприятии презентовали пять персонажей, символизирующих вызовы турнира, талисман игр и их главный трофей, который отравился в тур по городам страны — его финальной точкой станет МКС. На церемонии побывала корреспондент «Реального времени».

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан
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