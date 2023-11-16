Проект реставрации Спасской башни Казанского кремля стал лауреатом международной премии

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Проект реставрации Спасской башни Казанского кремля стал лауреатом Международной премии Golden Trezzini Awards. Об этом сообщается в официальном telegram-канале музея-заповедника.

Уточняется, что церемония награждения победителей состоялась накануне в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Реконструкцию башни оценили в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». Концепцию отметили золотым дипломом.

Golden Trezzini Awards, или «Золотой Трезини», — это ежегодная архитектурно-дизайнерская премия. В 2023 году она вручалась в шестой раз, а ее номинантами стали более 1,2 тысячи проектов из 70 стран мира.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Ремонт башни стартовал еще в 2021 году. Весной прошлого года там начались противоаварийные работы. Рабочие должны были устранить разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали стен прясел на некоторых участках, а также ликвидировать трещины, проседание грунта и расслоения отделочного слоя. Еще рабочие снимали звезду с башни — тоже для реставрации. Строительные леса убрали в августе 2022-го, тогда же вернули обновленную звезду.

С 1 сентября внутри башни открылся музей, который уже успел посетить раис Татарстана Рустам Минниханов. В состав экспозиции включили более ста предметов, среди которых есть элементы вооружения, архитектуры, а также строительные материалы. Музейное пространство дополнили видеопроекциями и информационными блоками на сенсорных экранах. На них посетители могут увидеть информацию в текстовом, картографическом, графическом форматах, а также со средствами 3D-моделирования.

Напомним, в прошлом году в финал премии «Золотой Трезини» попал казанский проект благоустройства набережной озера Кабан, представленный в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры».



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Максим Кокунин