В результате обрушения жилого дома в Астрахани погибла женщина
Женщина 1939 года рождения погибла в результате частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Информация о трещине в стене пятиэтажного здания по ул. Привокзальной, 1а поступила сегодня 17:57. К тому моменту на место выехали сотрудники МЧС. Спустя полчаса обрушились два подъезда жилого дома.
До обрушения здания его успели покинуть 213 человек, включая 37 детей. На месте работают спасатели.
— В трех школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим. По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, — написал в своем telegram-канале руководитель области.
Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. Жителей обеспечили горячим питанием и водой.
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