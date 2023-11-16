В результате обрушения жилого дома в Астрахани погибла женщина

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

Женщина 1939 года рождения погибла в результате частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Информация о трещине в стене пятиэтажного здания по ул. Привокзальной, 1а поступила сегодня 17:57. К тому моменту на место выехали сотрудники МЧС. Спустя полчаса обрушились два подъезда жилого дома.

До обрушения здания его успели покинуть 213 человек, включая 37 детей. На месте работают спасатели.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

— В трех школах города открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим. По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, — написал в своем telegram-канале руководитель области.

Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. Жителей обеспечили горячим питанием и водой.



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Айрат Назипов