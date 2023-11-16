В Казани появится транспортный узел по улицам Воровского и Амирхана

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ул. Воровского/Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе в Казани появится транспортный узел, следует из проекта планировки территории. Как выяснило «Реальное время», он предусматривает новое строительство дороги на участке от перекрестка улиц на запад по заболоченной территории до д. 105 по ул. Ф. Амирхана, а также реконструкцию существующей части перекрестка и примыкающих дорог.



Дорога относится к магистральным улицам общегородского значения 2-го класса. Ее протяженность составит 0,773 км, она будет иметь шесть полос. Допустимая расчетная скорость движения по ней составит 60 км/ч.

скриншот realnoevremya.ru/документация



Утоняется, что негативное воздействие транспортного узла «на существующие объекты инженерной инфраструктуры возможно в период реконструкции планируемого объекта». В период эксплуатации объекта в штатном режиме негативное воздействие на существующие в границах территории объекты отсутствует.

Согласно проекту, около узла появятся объекты торговли, сквер и АЗС.

скриншот realnoevremya.ru/документация

Для строительства дороги изымут ряд участков улично-дорожной сети — в списке их 49.

В рамках проекта предусмотрено устройство наружного освещения, перекладка тепловых сетей, кабельных линий, водопроводов, сетей ливневок.



— В целях исключения затопления рассматриваемой и прилегающей территории, на последующих этапах проектирования предусмотреть регулирование водотоков с помощью организации вертикальной планировки. Пониженные места рельефа оборудовать системой ливневых стоков. При проектировании зданий и сооружений предусмотреть мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Предусмотреть водоперепускные трубы в местах постоянного водотока, — следует из документа.

В конце октября сообщалось, что в Казани разработают проект планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция ул. Фатыха Амирхана на участке от ул. Алексея Козина до начала моста «Миллениум». Документ подготовят к 10 октября 2024 года, следует из постановления исполкома города.

Проект планировки и межевания для реконструкции ул. Фатыха Амирхана в Казани решено подготовить по заявлению АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт». Компания, напомним, принадлежит зятю главы ПСО «Казань» Равилю Зиганшину — Тимуру Зайнутдинову.



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Маргарита Головатенко