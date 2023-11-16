Конгресс США принял проект бюджета правительства без дополнительной помощи Украине и Израилю

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Конгресс США принял план финансирования работы правительства без учета дополнительной помощи Израилю и Украине, утвержденный накануне Палатой представителей. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инициативу поддержали 87 сенаторов, высказались против 11.

В настоящее время срок проекта американского государственного бюджета истекает в пятницу, 17 ноября. Ожидается, что президент США Джо Байден с высокой долей вероятности подпишет законопроект.

Напомним, временный законопроект финансирования работы правительства был принят Палатой представителей на двухпартийной основе 336 голосами против 95. Против проекта в основном голосовали консервативно настроенные республиканцы.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

План бюджета предусматривает продолжение финансирования работ правительственных программ и ведомств, в частности, занимающихся вопросами сельского хозяйства, военного строительства, дела ветеранов, транспорта, жилья и энергетики до 19 января 2024 года. На все остальное, что не вошло в первый этап, финансирование будет выделено до 2 февраля.

Подчеркивается, что законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине.

В конце сентября американский президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета был рассчитан на 45 дней.



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Илина Хакимова