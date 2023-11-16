В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Игорь Бабушкин/t.me

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Инцидент произошел на площади Привокзальной.

Как сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин, на месте создан оперативный штаб. Жителей обеспечили горячим питанием и водой.

Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Всего эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.



21 сентября в подмосковном городе Балашихе прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир. Позднее произошло повторное обрушение. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибло. Восемь человек были госпитализированы.

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Айрат Назипов