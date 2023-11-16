В Казани для детей от других браков в семьях участников СВО отменили плату за детсады и школы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани отменили родительскую плату за школы и детсады для детей от других браков супругов участников спецоперации на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Соответсвующие изменения в финансировании образовательных учреждений опубликованы в сборнике документов мэрии города.

— На период с 01.09.2023 по 31.12.2023 также не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми от первого (другого) брака супруга (супруги), воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, на основании свидетельства о заключении брака, — сказано в документе.

В то же время для школьников становится бесплатным содержание в интернатах. Уточняется, что эта мера распространяется как на детей участников специальной военной операции, так и для детей от других браков супругов.

Эти льготы доступны для детей граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации, тех, кто проходит службу в войсках национальной гвардии, командированных в зону проведения СВО, добровольцев, проходящих службу в батальонах «Алга» и «Тимер», а также сотрудников МВД и УФСБ по республике.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этого месяца Кабмин Татарстана принял постановление о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей на детей отдельных категорий военнослужащих и граждан, участвующих в специальной военной операции.



В Минтруда Татарстана «Реальному времени» объяснили, что благодаря принятым мерам упрощается схема доказывания факта участия в СВО.

Единовременная выплата предоставляется детям:



граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории Татарстана;

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на

территории РТ;

территории РТ; лиц, проходящих службу в национальной гвардии РФ и принимающих (принимавших) участие в СВО;

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории иного субъекта России, имевших постоянное место жительства на территории Татарстана на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта РФ, имевших постоянное место жительства на территории РТ на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории иного субъекта России, не имевших места жительства на территории Татарстана на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в РТ на день призыва гражданина на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;

граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта РФ, не имевших места жительства на территории Татарстана на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в Республике Татарстан на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;

сотрудников Министерства внутренних дел по Татарстану (органов внутренних дел в РТ), Управления Федеральной службы безопасности России по РТ, командированных в зону проведения специальной военной операции.

В Татарстане единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей могут воспользоваться 12 683 ребенка, чьи отцы являются участниками СВО.

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Максим Кокунин