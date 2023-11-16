В Татарстане заработал сайт с информацией о помощи участникам СВО и их семьям

Фото: скриншот realnoevremya.ru/zabotasvo.tatar

В Татарстане заработал сайт, на котором собрана вся информация о помощи и поддержке для участников СВО, их семей и детей.



На сайте zabotasvo.tatar содержится информация о мерах поддержки как федерального, так и регионального уровней.

Например, можно узнать, какие меры поддержки положены участникам СВО и их семьям — это присвоение статуса ветерана боевых действий, юридическая помощь, единовременная выплата для заключивших контракт.

На сайте также есть информация о благотворительном фонде, собирающем средства и вещи для гуманитарной помощи.

Для участников СВО из Татарстана и их семей предусмотрен ряд мер поддержки. Например, в Казани отменили родительскую плату за школы и детсады для детей от других браков супругов участников спецоперации на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

Сейчас казанцам, заключившим контракт для участия в СВО, планируют продлить срок реализации выплаты до 1 декабря. Размер единовременной выплаты составляет 200 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко