В Казани изымут еще два земельных участка для строительства второй линии метро

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани изымут еще два земельных участка для строительства первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица академика Сахарова».

Как уточнили в мэрии города, общая площадь участков, расположенных по улицам Кул Гали и Юлиуса Фучика, составляет 85,2 кв. метра. Их владельцев оповестят об изъятии в течение 10 дней с публикации документа.

Комитет земельных и имущественных отношений проведет оценку рыночной стоимости участков и недвижимости на них, а также заключит соглашения с собственниками.

В начале месяца сообщалось, что на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани планируют направить еще почти 550,3 млн рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Подрядчику предстоит выполнить перегон от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР», обслуживающие процессы, работы на наружных сетях электроснабжения указанных станций. В его обязанности также входит горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов за июнь — декабрь 2023 года. Завершить работы требуется до 1 декабря 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года, на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена утверждены летом 2022 года:



станция по улице Юлиуса Фучика — «100-летие ТАССР»;

станция в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика — «Академическая»;

станция на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской — «Зилант»;

станция по проспекту Альберта Камалеева — «Тулпар».

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции — «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».



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Максим Кокунин