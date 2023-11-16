США ввели новые антироссийские санкции — под рестрикции попал нефтяной танкер «Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

США ввели новые санкции против российских компаний и морских судов. В частности, они коснулись нефтяного танкера «Казань», сообщили в американском Министерстве финансов.

В сообщении сказано, что танкер, связанный с Kazan Shipping Incorporated, ходит под либерийским флагом. Также санкции ввели против судна Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.).

Помимо этого, под рестрикции попали российские компании: «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», «ЗЭИМ Автоматизация», «Мосэн Эссет менеджмент, «Орка Холдинг», ВНИИР «Гидроэлектроавтоматика», «Промэлектро» и «Трансстрой». Еще в список внесли компанию Kazan Shipping Incorporated, которая зарегистрирована в ОАЭ.

В начале этой недели глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия завершила подготовку 12-го пакета санкций против России. В нем сделали упор на персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Они будут касаться тех, кто работает в военном и оборонном секторах, а также в IT-сфере.



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Айрат Назипов