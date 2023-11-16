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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках

17:15, 16.11.2023 4
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением особых случаев. Информация опубликована на сайте Госдумы.

— Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он считает, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Согласно законопроекту, использование гаджетов допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Речь идет о ситуациях, которые связаны с возникновением опасности для жизни или здоровья обучающихся, а также работников образовательной организации.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»). Она подчеркивала, что речь в законопроекте идет не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке.

В этом году депутаты Госдумы предложили сделать школы территориями без смартфонов. Но сенаторы выступили против такой идеи. Как говорила замглавы Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, законодательно ограничить телефоны в школах «нереально».

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Айрат Назипов
ОбществоВластьОбразование
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16 ноя
    Надо запретить, телефоны. Пришли утром сдали телефону учителю, учитель закрывает телефоны в сейф, и отдаёт после последнего урока. Ничего идти на поводу у неадекватных яжыматьерей????
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  • Анонимно 16 ноя
    Я тоже приветствую запрет мобил в школе. Теперь нужно ещё запретить использование стационарных телефонов в школе и учениками и учителями. Запретить входить в школу в свободной форме, а только в форме. Лучше без карманов и низ рукава должен быть выше локтевого сустава, чтобы не прятали шпаргалок и телефоны в рукавах. Лучше если форма будет изготовлена из полупрозрачной ткани, чтобы было видно, что в карманах (рогатки, гранаты, лук со стрелами, арбалеты, ножи и пистолеты ученики приносят в школу). Ранцы, портфели, пеналы и большие книги и тетради тоже запретить. Вдруг в них пронесут телефон ученики.
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    Анонимно 17 ноя
    и портфели сделать прозрачными потому что "а вдруг"....
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  • Анонимно 17 ноя
    Детей воспитывайте и всё
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