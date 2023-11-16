Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением особых случаев. Информация опубликована на сайте Госдумы.

— Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он считает, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Согласно законопроекту, использование гаджетов допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Речь идет о ситуациях, которые связаны с возникновением опасности для жизни или здоровья обучающихся, а также работников образовательной организации.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»). Она подчеркивала, что речь в законопроекте идет не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке.

В этом году депутаты Госдумы предложили сделать школы территориями без смартфонов. Но сенаторы выступили против такой идеи. Как говорила замглавы Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, законодательно ограничить телефоны в школах «нереально».

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Айрат Назипов