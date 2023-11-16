Российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА в Крыму и два в Брянской области

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым, — говорится в сообщении.



realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Напомним, в Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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Илина Хакимова