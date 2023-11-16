«Дочка» КАМАЗа отсудила у московского НИИ 211 млн рублей за аренду техники на М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компанию из Иннополиса обвинили в фальсификации документов

Онлайн-сервис аренды спецтехники «Спецшеринг», являющийся дочерним предприятием КАМАЗа, отсудил 211 миллионов рублей у АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3». Столичная организация арендовала у компании из Иннополиса технику для строительства участка трассы М-12. Спор между сторонами рассмотрел Арбитражный суд Татарстана.

Как говорится в материалах дела, договор между компаниями был заключен в июне прошлого года. «Моспроекту-3» были предоставлены транспортные средства и строительная техника с водителями. При реализации проекта трассы М-12 москвичи должны были строить пятый этап дороги: от Нижегородской области до Чувашии. Общая сумма предоставленных услуг со стороны «Спецшеринга» составила 320 миллионов рублей. Из нее дорожные строители оплатили лишь 109 миллионов рублей. В результате образовался долг в 211 миллионов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме этого, на судебном заседании представители «Моспроекта-3» заявили о фальсификации части документов со стороны своих оппонентов. Якобы «Спецшеринг» подделал часть актов выполненных работ. К делу даже пытались привлечь свидетеля, подписавшего спорные документы. Но москвичи не смогли обеспечить его явку. Суд заявление о фальсификации документов отклонил, так как на них видна разборчивая подпись того же свидетеля и штамп «Моспроекта-3».

«Спецшеринг» же предоставил отчеты ГЛОНАСС, которые, по мнению представителей сервиса, способны показать объективно, сколько часов техника находилась на объекте и работала. Эти же документы отправлялись и в адрес «Моспроекта-3». В ответ на это москвичи заявили, что отчеты ГЛОНАСС были отправлены почтой, описи надлежащим образом не проверяются и истец мог отправить пустые листы. Но как сказали представители татарстанской компании, поскольку адресат проверяет получение, то может оставить замечание или составить акт об отсутствии документов. «Моспроект-3» же никаких замечаний не оставлял, актов не составлял.

На заседании было установлено, что между сторонами имелось еще и дополнительное соглашение, по которому «Моспроект-3» получил технику в аренду для продолжения работы, а именно:

два гусеничных экскаватора;

вахтовый автобус;

автогрейдер от 17 тонн;

бульдозер с планировочным отвалом;

два автобуса ПАЗ;

автосамосвал.

Заметим, что «Моспроект-3» использовал эту технику даже при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Туда она была подана по заявке самих москвичей, о чем свидетельствует отдельное приложение к договору, которое было подписано их же руководством. Рассмотрение этих документов компания пыталась вынести в отдельное производство, но получила отказ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам разбирательств суд встал на сторону «Спецшеринга». Он удовлетворил исковые требования сервиса. Теперь он должен получить от «Моспроекта-3» 211 миллионов рублей долга и 9,5 миллиона рублей неустойки.

Представители Татарстана уже взыскали с «Моспроекта-3» 25 миллионов рублей

Напомним, что в августе текущего года казанское АО «СП-Крон» отсудило у московского АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» почти 25 миллионов рублей. Столичная компания, будучи заказчиком, отказалась принимать и оплачивать выполненные работы на участке строящейся трассы М-12.

Еще в 2022 году между сторонами был заключен договор субподряда на выполнение буроинъекционных работ для ликвидации карстовых провалов у одного из сооружений строящейся автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Речь идет об участке км 374 — км 385 в Нижегородской области: от пересечения с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов до перекрестка с 22К-0162 Работки — Порецкое.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальная стоимость контракта оценивалась в 71,5 миллиона рублей. Однако казанская организация выполнила работы на общую сумму в 58,7 миллиона, а их оплата при этом должна была составить лишь 35,7 миллиона. Несмотря на это, заказчик отказался от приемки. При этом субподрядчик из Татарстана неоднократно пытался известить «Моспроект-3» об окончании работ, отправляя письма с актами.

Однако ответа не последовало. Тогда казанская компания обратилась с исковым заявлением в суд, который, в свою очередь, не нашел мотивированного отказа в приемке работ и встал на сторону субподрядчика. Требования по взысканию 18,3 миллиона рублей задолженности, 4,6 миллиона штрафа, 1,7 миллиона обеспечительного платежа и 146 тысяч рублей госпошлины были удовлетворены.



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Александр Зарипов