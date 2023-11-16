Владимир Путин на встрече с бизнесом обсудил инвестпривлекательность экономики

Накануне президент России Владимир Путин встречался с представителями крупного бизнеса, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Действительно, вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса. Обстоятельный разговор был. Ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей, — прим. ред.). Были разные выступления, и бизнес выступал, и представители экономического блока правительства выступали. Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний, — рассказал Песков.

Вместе с этим, по словам пресс-секретаря российского лидера, Путин обсудил с бизнесом завершение процесса перевода компаний в российскую юрисдикцию.

— Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие (во встрече, — прим. ред.), так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. И сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого. С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами, и с тем, чтобы бизнес переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, создавал новые предприятия, складывал зарабатываемые деньги здесь, у себя на родине. Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера Владимир Путин также встретился с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны в Ново-Огареве. Мероприятие было приурочено к 30-летию избирательной системы страны. В ходе него глава государства заявил, что попытки внешнего и внутреннего вмешательства в выборы будут пресекаться. Главное — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин