Основатель казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» объявлен в розыск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МВД объявило в розыск ресторатора и основателя сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова в розыск, следует из базы данных ведомства.



— Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе. Конкретная статья уголовного кодекса не уточняется.

Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.



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Маргарита Головатенко