Эльвира Набиуллина: годовая инфляция в России превышает 7%, и этот уровень нельзя назвать безобидным

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в стране в настоящее время превышает 7% и этот уровень нельзя назвать безобидным. Об этом сообщает ТАСС.

— Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растет начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным, — сказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале месяца сообщалось, что, по ощущениям россиян, цены на продукты с начала года выросли примерно на 14%, хотя в октябре инфляция в России достигла 6,6%. Сильнее всего с января подорожали бананы, куры, капуста, помидоры. По информации ЦБ, именно плодово-овощная продукция определила инфляцию.

Как говорят эксперты, рост цен связан с изменением схемы поставок. Доставлять продукты стало сложнее и дороже. Сказалась и волатильность рубля. По данным АКОРТ, отечественных товаров в розничных продовольственных сетях — 80—99%, но в производстве сильна импортная составляющая.



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Максим Кокунин