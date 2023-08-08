Итоги дня: завершение надвижки моста на М-12, задержание мэра Димитровграда, умер Леонид Володарский
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 августа:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия отдельных положений соглашения с недружественными государствами об избежании двойного налогообложения. Речь идет о документах, затрагивающих доходы на имущество.
- В Татарстане прошла церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе М-12 «Восток». Это самое протяженное искусственное сооружение на трассе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, принявший участие в церемонии по ВКС, заявил, что стороны моста сомкнулись на месяц раньше запланированного срока.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил Владимиру Путину, что строительство М-12 от Москвы до Казани почти завершено: «Вся трасса от Москвы до Казани соединена». Полностью закончить работы должны к 20 декабря.
- В Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова, занимавшего этот пост с начала 2022 года. Как заявил губернатор региона Алексей Русских, произошло это «при порочащих обстоятельствах» — Большакова подозревают во взятке в особо крупном размере.
- В Генеральной прокуратуре России заявили, что участившиеся случаи поджогов военных комиссариатов совершены по «указаниям», поступившим по телефонам с территории Украины. В ведомстве предупредили, что такие деяния могут расцениваться как террористический акт или диверсия.
- Работы на мосту «Миллениум» в Казани должны завершиться ко Дню республики. «К началу сентября, 30 августа, по первому этапу», — сообщил замглавы Миндортранса Татарстана Артем Чукин.
- Верховный суд Татарстана частично отменил приговор по делу экс-главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова. Решение Тукаевского суда по первому эпизоду — об освобождении от наказания за сроком давности — оставлено в силе, а вот второй эпизод райсуду придется оценить повторно.
- Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей. Окончательная стоимость еще не определена.
- Общий объем финансирования программы дорожных работ в Татарстане на 2023 год составил 86,8 млрд рублей. В него включены средства опережающего финансирования, поступившие в виде кредитных средств, — 8,2 млрд рублей.
- На Центральный вокзал столицы Татарстана просят вернуть трансляцию марша Сайдашева в поезда премиум-класса «Казань — Москва» и «Москва — Казань», которую прервали в июне этого года. В самой же Федеральной пассажирской компании утверждают, что «композиция Салиха Сайдашева всегда звучала и продолжает звучать», тем не менее обещали рассмотреть пожелания казанцев. К тому же просьба касалась и возвращения к прежнему наименованию поезда — «Татарстан».
- Владимир Путин переименовал Росалкогольрегулирование в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. На нее возложили дополнительные функции: контроль производства и оборота табака, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.
- В России в 2025 году перейдут на новую систему оплаты труда медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, соответствующие подходы уже начали отрабатывать.
- Владимир Путин подписал закон, по которому при расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из России, подписанным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с зарубежными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З».
- На 74-м году жизни после продолжительной болезни умер российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Церемония прощания с ним пройдет в Москве в зале ЦКБ №1 Управления делами президента 11 августа.
- Дефицит федерального бюджета России в январе — июле 2023 года, по предварительной оценке, составляет 2,81 трлн рублей, сообщили в Минфине страны. Расходы за это время оцениваются в 17,34 трлн рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году.
- В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана изменят структуру. В ведомстве появится должность первого заместителя, которой не было много лет, и отдел цифровизации. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».
- С февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. С 2019 года в интернете удалили 334 тысячи террористических материалов, еще 67 тысяч заблокировали.
Ключевые события 531-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе н.п. Ольшаны Харьковской области.
- На Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Артемовска, Клещеевки и Зайцево в ДНР.
- На Южно-Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ у Никольского и Урожайного в ДНР.
- На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ около н.п. Новоегоровка, Житловка в ЛНР и Терны в ДНР.
- На Запорожском направлении поражены подразделения 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ около н.п. Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка. За сутки уничтожены 17 украинских беспилотников.
- У Красноармейска в ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ у Запорожья, н.п. Чернещина и Нескучное в Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьМедицинаИнфраструктураЭкономика
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