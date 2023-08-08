Умер российский переводчик и писатель Леонид Володарский

На 74-м году жизни после продолжительной болезни умер российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в своем telegram-канале со ссылкой на родственников умершего.

Церемония прощания с Леонидом Володарским пройдет в Москве в зале ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25. Она запланирована на пятницу, 11 августа, в 11:00.



Леонид Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Он известен как синхронный переводчик множества зарубежных фильмов, вышедших в Советском союзе и России в 1980-х годах и начале 1990-х.

Также Леонид Володарский переводил иностранные книги, в том числе произведения Стивена Кинга.



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Татьяна Демина