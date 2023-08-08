В России с 2025 года введут новую систему оплаты труда медработников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2025 году в России перейдут на новую систему оплаты труда медицинских работников. Об изменениях сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



По его словам, соответствующие подходы уже начали отрабатывать:

— Сегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов, — приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле в Госдуме предложили не облагать налогом надбавки медработникам за допнагрузку. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышев напомнил, что стимулирующие выплаты из федерального бюджета медработникам за дополнительную нагрузку, например за помощь больным COVID-19, не облагаются НДФЛ. Если же эти средства перечисляются из региональных денег, то они подлежат налогообложению. Депутат считает, что это «крайне несправедливо по отношению к тем, кто спасает ежедневно жизни граждан».

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Маргарита Головатенко