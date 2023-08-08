В Ульяновской области задержали мэра Димитровграда

Фото: скриншот realnoevremya.ru страницы Андрея Большакова в соцсети vk.com/bolshakov_an

В соседней с Татарстаном Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

По его словам, Андрея Большакова задержали силовики «при порочащих обстоятельствах». Как сообщают СМИ Ульяновской области, мэра Димитровграда подозревают в получении взятки.

— К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда, — написал Алексей Русских в своем telegram-канале.

По его мнению, «факта задержания при компрометирующих обстоятельствах» достаточно, чтобы уволить Андрея Большакова по утрате доверия.

— В ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда, — сообщил губернатор Ульяновской области.

Димитровград Андрей Большаков возглавил в январе 2022 года. До этого с 2015 года он занимал должность заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города.

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Татьяна Демина