Возвращение первого зама, отдел цифровизации: в Минтрансе Татарстана изменят структуру

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана изменят структуру. Например, там введут должность первого заместителя, которой не было много лет, а также создадут отдел цифровизации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сейчас у министра транспорта три заместителя вместо положенных четырех

Изменения внесут в постановление кабмина «Вопросы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» от 6 июля 2005 года. В первую очередь они коснутся руководящего состава — в случае принятия проекта в Минтрансе вновь появится должность первого заместителя министра. Согласно информации из Сети, последним занимавшим этот пост был Павел Чернов. В ведомстве он проработал 10 лет — с 2001 по 2011 год. За эти годы Чернов успел поработать под началом Владимира Швецова (2001—2007 годы), Ильдуса Фасхутдинова (2007—2010 годы) и Ленара Сафина (2010—2020 годы).

Согласно измененной структуре, первый замминистра будет курировать управление стратегического развития, отдел бюджетного планирования, сектора инновационного развития и госзакупок

В целом министру полагается иметь четырех заместителей. Сейчас, согласно информации на сайте, заняты только три слота.

Фарит Ханифов realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что двое из них пришли после назначения Фарита Ханифова в 2020 году:



Айрат Садыков (с января 2022 года);

Лилия Курбанова (с сентября 2022 года);

Артем Чукин (с февраля 2014 года).

Артем Чукин realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне должность зама покинул Тимур Никонов, который пришел вместе с Садыковым в начале 2022-го. До их назначения, стоит отметить, замом Ханифова был только Чукин. До этого с поста ушел Андрей Егоров, занимавший его с 2013 года. Последний неоднократно комментировал введение QR-кодов в транспорте из-за коронавируса.

Ради нового отдела цифровизации сократят отдел протокола

Это не все изменения. Кроме того, из имеющихся вакансий штатного расписания министерства создается должность второго помощника министра по вопросам противодействия коррупции — в целях укрепления кадрового состава и сокращения рисков. Он будет мониторить подведомственные учреждения Министерства, а также положения о проведении мероприятий по контролю за обеспечением, добросовестной конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и целевого использования денежных средств, в том числе по реализуемым национальным проектам, инвестиционным и государственным программам. Из документа следует, что введение должности устно согласовано с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Появится и новый отдел цифровизации — через сокращение отдела протокола.

— [Это] необходимо для развития транспортного комплекса в «цифровом» виде, обеспечения управления региональными транспортными информационными системами, внедрения интеллектуальных транспортных систем, повышения эффективности и безопасности транспортного комплекса, обеспечения контроля и предотвращения утечек персональных и биометрических данных пассажиров путем анализа потоков данных; контроль и анализ состояния защищенности транспортного комплекса в онлайн-режиме, — следует из пояснений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В связи с этим также переименуют и сектор информатизации и информации — в сектор информационных технологий. Отмечается, что новая структура не повлечет увеличения штатных единиц.

Увеличится и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам — с 2,352 до 2,375 миллиона рублей.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минтранса по поводу изменений.

Дарья Пинегина