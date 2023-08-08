Генпрокуратура: поджоги военкоматов совершали россияне по указаниям, поступившим с Украины

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Случаи поджогов военных комиссариатов, участившиеся на территории России, совершены гражданами страны по «указаниям», поступившим им по телефону с территории Украины, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.



Ведомство установило: звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения российских Вооруженных сил в зоне действия специальной военной операции (СВО).

Звонки совершали лица, финансируемые связанными с киевским режимом организациями. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений и склоняли граждан к преступлениям под предлогом погашения кредитов, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний и др.

В Генпрокуратуре напомнили: правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки такого рода — противоправны и направлены на вовлечение граждан в преступления, в том числе террористические и направленные против безопасности государства.

— Подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ), — разъяснили в ведомстве. За их совершение может грозить до 20 лет тюрьмы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

МВД подтвердило, что звонки в адрес россиян — новая тактика мошенников со стороны Украины. У жертв — в основном это пожилые люди — не только похищают деньги, но и пытаются вовлечь в совершение диверсий или терактов.

Спецслужбы зафиксировали значительный рост попыток совершения таких акций в том числе в Татарстане. Украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют звонки жителям республики, в ходе которых оказывают психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

Недавно в Казани совершили три попытки поджога военкоматов. Вечером 29 июля 62-летняя женщина после угроз мошенников облила бензином и подожгла стену военного комиссариата Кировского и Московского районов на Кызыл-Армейской улице. Еще одну попытку предприняли днем 31 июля — тогда целью стало здание на ул. Аэропортовской. В третий раз коктейль Молотова бросили в служебную машину у здания на ул. Лукина.



Руководство МВД по Татарстану сообщило, что задержанные за поджоги казанцы первоначально столкнулись с дистанционным мошенничеством, а потом были втянуты в более серьезные преступления.

В начале августа сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 29-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По данным Управления ФСБ по республике, задержанный изготавливал технические средства для нападения на объекты городской инфраструктуры. Еще он организовывал незаконные акции, на которых распространял идеи украинского национализма. Казанец признался в содеянном.



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Маргарита Головатенко