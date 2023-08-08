Путин утвердил спецпорядок расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку отечественной сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства установлено, что при расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из России, подписанным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с зарубежными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З».

Список российской сельскохозяйственной продукции должно утвердить правительство страны в течение 30 дней.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Порядок расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из России дополняет меры, предусмотренные указами Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и стран Запада, о мерах по обеспечению финансовой стабильности государства и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.

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Татьяна Демина