В России с февраля 2022 года предотвратили 188 терактов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).



В большинстве случаев подготовкой терактов занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества и ведущие маргинальный образ жизни. Они были подвержены воздействию радикальных идей и не задумывались о последствиях своих поступков.

В НАК считают, что для недопущения вовлечения молодых людей в запрещенную деятельность необходима профилактика: для этого у молодежи необходимо формировать неприятие идеологи терроризма и развивать устойчивость к ее пропаганде.

С 2019 года в интернете удалили 334 тыс. террористических материалов, еще 67 тыс. — заблокировано, указали в комитете.

realnoevremya.ru/Максим Соколов

За последний месяц в России участились случаи поджогов военных комиссариатов. В Генпрокуратуре сообщили, что инциденты совершены россиянами по «указаниям», поступившим им по телефону с территории Украины. МВД подтвердило, что звонки в адрес россиян — новая тактика мошенников со стороны Украины. Они не только похищают деньги у жертв — в основном это пожилые люди, — но и пытаются вовлечь в совершение диверсий или терактов.

Спецслужбы зафиксировали значительный рост попыток совершения таких акций, в том числе в Татарстане. Украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют звонки жителям республики, в ходе которых оказывают психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

Недавно в Казани совершили три попытки поджога военкоматов. Вечером 29 июля 62-летняя женщина после угроз мошенников облила бензином и подожгла стену военного комиссариата Кировского и Московского районов на Кызыл-Армейской улице. Еще одну попытку предприняли днем 31 июля — тогда целью стало здание на ул. Аэропортовской. В третий раз коктейль Молотова бросили в служебную машину у здания на ул. Лукина.



Руководство МВД по Татарстану сообщило, что задержанные за поджоги казанцы первоначально столкнулись с дистанционным мошенничеством, а потом были втянуты в более серьезные преступления.

В начале августа сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 29-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По данным Управления ФСБ по республике, задержанный изготавливал технические средства для нападения на объекты городской инфраструктуры. Еще он организовывал незаконные акции, на которых распространял идеи украинского национализма. Казанец признался в содеянном.

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Маргарита Головатенко