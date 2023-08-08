Марат Хуснуллин: строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено, отчитался вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли с президентом страны Владимиром Путиным.



— Мы завершили мост через Волгу, надвижку... Буквально мы вот с компанией «Автодор», строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса [М-12] от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить. И мы 20 декабря, как обещали, достроим всю трассу. 5 сентября готовы пустить дорогу до Арзамаса, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что, как и планировалось, в 2024 году трасса дойдет до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить строительство планируют в 2025 году.

Церемония замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через Волгу в составе М-12 «Восток» состоялась сегодня, 8 августа. Стыковку завершили раньше планируемого срока. Марат Хуснуллин принимал участие в ней в режиме видеоконференции.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы завершили 6 августа. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью 2411 метров начался 23 ноября 2021 года. Надвижка шла с левого берега на опору №8. Напомним, общая длина моста — 3362 метра.

Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что в настоящее время по всей стране возводят множество таких объектов. Из них наиболее знаковые — мост на Дальнем Востоке, в Благовещенске, два моста в Тверской области, один — на федеральной трассе «Нева» М-12. Также в составе маршрута Москва — Екатеринбург на входе в Набережные Челны строится мост через реку Кама.

Тарифы за проезд по 308 км платных участков трассы М-12 начнут действовать в сентябре. Речь идет об участках трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область), проезд по которым планируют запустить до конца этого года. Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса — 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2,821 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко