Владимир Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции: теперь федеральная служба будет контролировать производство и оборот табака, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, следует из указа главы государства.



Документом Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками, сообщает RT.

Решение мотивировано необходимостью совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля глава государства подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко