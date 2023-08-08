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Владимир Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака

16:18, 08.08.2023
Владимир Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции: теперь федеральная служба будет контролировать производство и оборот табака, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, следует из указа главы государства.

Документом Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками, сообщает RT.

Решение мотивировано необходимостью совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля глава государства подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии.

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Маргарита Головатенко
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