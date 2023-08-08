Марш для своих: фирменному поезду «Казань — Москва» хотят вернуть музыку и название «Татарстан»

Депутаты Татарстана просят вернуть прежнее наименование и марш Сайдашева фирменному поезду маршрута Казань — Москва

На Центральный вокзал Казани просят вернуть трансляцию марша Сайдашева в поезда премиум-класса «Казань — Москва» и «Москва — Казань», которую прервали в июне этого года. Отсутствие знаменитой национальной мелодии заметил татарский писатель, депутат Госсовета Ркаил Зайдуллин по возвращении в столицу республики. «Мы провожали и встречали маршем Сайдашева, он пробуждал некую гордость за республику. Сейчас этого нет. Нельзя ли вернуть его?» — упрашивал он главу Минтранса РТ обратиться с просьбой к руководству РЖД. Впрочем, в самой Федеральной пассажирской компании утверждают, что «композиция Салиха Сайдашева всегда звучала и продолжает звучать», тем не менее обещали рассмотреть пожелания казанцев. К тому же просьба касалась и возвращения к прежнему наименованию поезда — «Татарстан».

Марш Сайдашева снова заиграл на Центральном вокзале Казани

На этой неделе пассажиры, уезжающие фирменным поездом «Премиум» №001/002 по маршруту Казань — Москва (его по привычке называют «Татарстан»), обнаружили, что в момент отправления на железнодорожном вокзале Казань-1 их снова проводил бодрый ритм марша Сайдашева. Строго говоря, популярная татарская мелодия давно транслируется, когда уезжает этот поезд. По традиции она играет в первые 5 минут с момента отправления и за пять минут до прибытия в Казань. Большинство казанцев так привыкли к родным мотивам, что не заметили, как композиция неожиданно «пропала из эфира» на Центральном вокзале Казани.

«В последнее время ее не слышал. Вроде зимой еще звучала в динамиках, а где-то с июня точно не было», — рассказали «Реальному времени» проводники поезда 001Г «Премиум», следующего по маршруту Казань Пасс. — Москва Казанская (Казанский вокзал). Официального объявления о прекращении трансляции марша Сайдашева не делали, просто национальная композиция вдруг перестала звучать. А сам фирменный поезд «Казань — Москва» стал отправляться в путь, как и остальные, без музыки.

«Нельзя ли вернуть его, этот марш, или его имя, поговорив с РЖД?»



Внезапное прекращение 5-минутной трансляции марша Сайдашева заметил татарский писатель, депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдуллин. Похоже, что отключение любимой мелодии сильно его взволновало, и когда представился повод встретиться с главой Минтранса РТ, он прямо спросил: нельзя ли восстановить? Может, это пустяк, но оставить без внимания нельзя.

— Вот в советское время и после этого существовал фирменный поезд «Татарстан» по маршруту Казань — Москва и обратно. Провожали и встречали его маршем Сайдашева, он пробуждал некую гордость за республику. Сейчас этого нет, — обратился Зайдуллин с просьбой к министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Фариту Ханифову во время «правительственного часа» в парламенте республики.

По мнению депутата, звучание марша Сайдашева поднимает настроение казанцам, переживающим чувство разлуки с родными и близкими, и гостям, возвращающимся к себе домой. Тем более что традиция включать марш Сайдашева при отправлении поезда «Татарстан» тянется с 1954 года и с тех пор ни разу не прерывалась. «Это ведь ностальгия», — заметил депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдуллин.

Внезапное прекращение 5-минутной трансляции марша Сайдашева заметил татарский писатель, депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдуллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Правда, сейчас не все путешествуют по железной дороге и многие могут не знать о таких традициях. «Сейчас, конечно, я знаю, что многие не садятся на поезд, я только недавно вернулся из Москвы на поезде», — рассказал депутат. И предложил обратиться к руководству Российских железных дорог по этому поводу. «Нельзя ли вернуть его, этот марш, или его имя, поговорив с РЖД?» — упрашивал он министра.

Тут важно отметить, что он выступал на татарском языке без перевода на русский. Поэтому немногие поняли суть его речи (в стенограмме Госсовета она изложена на татарском языке, — прим. ред.).

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов продолжил диалог на татарском языке. Он сообщил, что с похожей просьбой выступили железнодорожные работники, но они предлагают вернуть фирменному поезду 001Г/002Г «Премиум» прежнее название «Татарстан» и придать интерьеру национальный колорит.

— Сегодня обсуждается вопрос о внутреннем дизайне вагонов в тематике Татарстана, мы пообещали вернуть слово «Татарстан» на вагоны, — сообщил министр.

Заключительное слово произнес спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. «В этом вопросе никакой сложности нет, никто не может запретить это», — заявил он. И добавил: «Поскорее нужно вернуть». Так как название «Татарстан» на фирменном поезде вызывает гордость. «Рассмотрите этот вопрос, хорошо?» — рекомендовал он Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Позднее Ркаил Зайдуллин рассказал «Реальному времени», что считает необходимым сохранить традиции, которые украшают нашу жизнь. «Ну кому плохо, если звучит музыка? Несколько минут. Это лучше, чем уезжать без нее», — сказал он.

Заключительное слово произнес спикер Госсовета Фарид Мухаметшин: «В этом вопросе никакой сложности нет, никто не может запретить это». предоставлено realnoevremya.ru Госсовета РТ

Почему «Татарстан» трогается под музыку Сайдашева

О том, почему знаменитый сайдашевский «Марш Красной Армии» стали включать при отправлении поезда «Татарстан», повествует легенда. Согласно ей, в конце жизни у композитора Салиха Сайдашева обнаружили рак легкого, друзья уговорили его отправиться на операцию в Москву. Прощаясь с ними, он вдруг услышал, как из вокзального громкоговорителя понесся его знаменитый «Марш Красной Армии», который звучал и на Параде Победы 24 июня 1945 года. Оказалось, что друзья придумали таким образом поддержать его боевой дух.

В память об известном татарском композиторе с 1954 года Казанский вокзал стал регулярно включать марш лишь для одного поезда — «Татарстан». Помнится, что в советские годы музыкальное сопровождение включал и Казанский вокзал в Москве, но потом как-то незаметно начинание заглохло. А вместе с этим с вагонов поезда исчезло название «Татарстан», изменился интерьер. «Раньше на столах были фирменные зеленые скатерти. Полотенца, белье и занавески было в светло-зеленом оттенке. Сейчас все белое. Войдете в вагон — и не поймете, что за состав», — рассказывают проводники.



Может, технически сложно вернуть трансляцию марша Сайдашева? «Абсолютно нет. Все зависит от вокзала. Это громкоговорители, рупоры стоят, проблем нет», — считают сотрудники казанского офиса РЖД. По их мнению, не стоит обсуждать этот вопрос на таком высоком уровне. Достаточно позвонить начальнику Центрального вокзала и в двух словах ему объяснить.



Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Казанские железнодорожники просят вернуть «Татарстан»

«Конечно, очень приятно, когда провожает наша родная музыка, — рассказали «Реальному времени» проводники поезда 001Г «Премиум». — Звучание марша Сайдашева воспринимается проводниками привычно, а у тех, кто уезжает или возвращается в Казань, вызывает теплые чувства».

— В последние годы во всех документах поезд «Казань — Москва» и «Москва — Казань» проходит под номером 001 или 002 под названием «Премиум». Прежнее название «Татарстан» исчезло. Хотя по привычке пассажиры продолжают его называть «Татарстан», но в официальных документах такого названия больше нет. В конце апреля мы вышли с этим вопросом к руководству ФПК в Москве, к Кириллу Михайловичу Дмитриеву, — сообщили они.

Коллективное письмо подписал начальник Казанского филиала РЖД, рассказали проводники. В результате две недели назад из Москвы поступили наклейки с национальной атрибутикой. Ими начали обклеивать двери купе в вагонах поезда, чтобы придать интерьеру национальный колорит.

В настоящее время дизайн вагонов РЖД унифицирован. Они покрашены в серый цвет, а сбоку красным выбито «РЖД». Получится ли вернуть название «Татарстан»? Как сообщили в пресс-службе ФПК, вопрос возвращения фирменному поезду названия «Татарстан» и свойственных ему атрибутов в настоящее время находится на рассмотрении. «Композиция Салиха Сайдашева всегда звучала и продолжает звучать в настоящее время при отправлении и прибытии фирменного поезда №1/2 сообщением Казань — Москва на вокзале столицы Татарстана», — заверили в пресс-службе компании.

В настоящее время дизайн вагонов РЖД унифицирован. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Добавим, что, убрав национальную стилистику в оформлении поезда 001 «Премиум», РЖД оставили повышенный тариф и самое удобное время прибытия в Москву (7 утра, остальные поезда приходят в столицу рано, в 5.30—6.00). Цена на билеты в поезда 001/002 на 30% выше, чем в проходящих через Казань сибирских поездах (Тюмень — Москва, Томск — Москва).



«Согласен, стоимость проезда в двухэтажном поезде повышенной комфортности ниже», — говорит собеседник «Реального времени. «Двухэтажка» также фирменный поезд, но стоимость проезда дешевле. Почему тариф у «Татарстана» выше остальных? «Во-первых, он формируется из новых вагонов (не старше 10 лет). Во-вторых, его обслуживают проводники 4-го разряда. Есть вагон-ресторан, предоставляется бокс с питанием (включено в стоимость билета). Отсюда и цена выше», — пояснил собеседник «Реального времени». Всего в сутки проходит до семи скорых поездов.

1 / 29 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru