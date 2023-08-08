Дефицит федерального бюджета России предварительно оценивается в 2,81 триллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дефицит федерального бюджета России в январе — июле 2023 года, по предварительной оценке, составляет 2,81 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

— По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — июле 2023 года составил 14,525 трлн рубля, что на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика, — написано в сообщении.

Объем расходов бюджета за это время составил 17,34 триллиона рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

В конце июля министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что дефицит российского бюджета по итогам 2023 года составит 2—2,5% ВВП. Ресурсов для выполнения расходов достаточно.

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Елизавета Пуншева