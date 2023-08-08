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Стала известна ориентировочная стоимость входа в Спасскую башню Казанского кремля после ремонта

11:58, 08.08.2023
Стала известна ориентировочная стоимость входа в Спасскую башню Казанского кремля после ремонта
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ориентировочная стоимость входных билетов в Спасскую башню Казанского кремля составит 350 рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Там отметили, что окончательный прейскурант еще не определен, точную стоимость определят позднее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В августе планируется завершить музеефикацию Спасской башни, после чего открыть ее для посещения.

В конце февраля «Реальное время» писало, что Спасскую башню Казанского кремля ждет новый этап реконструкции. Какую оценку получил проект ГУП «Татинвестгражданпроект» по реконструкции объекта, можно узнать в материале интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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