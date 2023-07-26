Итоги дня: президент Сенегала в Татарстане, новые лимиты упрощенного банкротства, возвращение жары
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 26 июля:
- Депутаты Госдумы приняли закон об упрощенном внесудебном банкротстве граждан. Порог минимальной суммы понижается в два раза с 50 до 25 тысяч рублей. Максимальная сумма повышается с 500 тысяч рублей до 1 миллиона. В перечень тех, кому доступна такая процедура, включили лиц, у которых основной доход — пенсия и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
- Айрат Сафин официально назначен генеральным директором АО «СИБУР-РТ». На посту гендиректора он сменил Алексея Никифорова, который занимал эту должность с июля 2022 года.
- В Казани открыли мемориальный доски трем выдающимся работникам предприятия «Серп и молот» — Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву. В церемонии участвовал меценат, подаривший их городу — Гарафутдин Хисамутдинов.
- Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Корейской Народно-Демократической Республики в Пхеньяне. Он заявил, что КНДР — важный партнер федерации, «с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества».
- Мосгорсуд приговорил к штрафу в полмиллиона рублей и 14 годам лишения свободы основателя Grouр-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его адвокат заявил, что они обжалуют приговор.
- Между Россией и Китаем со дня на день начнется безвизовый туристический обмен. Государства обменялись перечнем туроператоров. Все необходимые процедуры завершены.
- Депутаты Госдумы завершили весеннюю сессию. За это время они приняли свыше 500 законов. Ближайшие 2 недели депутаты будут работать в российских регионах. К работе в нижней палате парламента они вернутся в сентябре.
- Арбитражный суд Татарстана начнет разбирательства по делу о «мавзолеях Зиганшина» в сентябре. На заседании определят дальнейшую судьбу VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум». До этого приступить к разбирательствам не могли из-за компании «Кварт», владеющей землей с недостроями.
- Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал по Татарстану, а также Чувашии и Ульяновской области до +36..37 °С. Сильная жара ожидается и в других регионах, например, в Краснодарском крае воздух прогреется до +29 градусов.
- Президент Сенегала Маки Салл, прибывший в Казань накануне, высоко оценил взаимодействие религиозных конфессий в Татарстане. Он считает, что республика сумела сохранить свою идентичность и одновременно открыть двери всему новому — нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. Татарстан предложили Сенегалу принять участие в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.
- Московский городской суд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры России Максима Паршин. До этого он находился под домашним арестом. Бывший чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
- В Казани сняли лепнину с дома «Миру — мир» на Большой Красной, 29а. Ее заменят на аналог из более легкого материала, так как оригинальные конструкции весили по 25 кг и были небезопасны для пешеходов из-за вероятности падения на тротуары.
- ФСБ официально предъявила социологу и политологу, Борису Кагарлицкому*, признанному в России иностранным агентом, обвинение в призывах к терроризму через интернет. Его заключили под стражу на 2 месяца, до 24 сентября включительно.
- Строительством нового здания театра имени Галиасгара Камала в Казани занимается компания Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ оценивается в 424,3 млн рублей. В такую сумму оценили устройство фундаментов и оснований, несущих конструкций и прочие общестроительные работы.
- Президент России Владимир Путин обратился к банку БРИКС, заявив, что он должен играть большую роль в отношениях между странами союза. В ответ на это глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф сказала, что нет никаких препятствий, чтобы «страны развивающегося мира осуществляли расчеты в нацвалютах».
Ключевые события 518-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ. Уничтожено два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных украинских бригад. Потери ВСУ за сутки составили до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три машины, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30 и гаубица М119.
- На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки ВСУ. Пресечена деятельность украинских ДРГ, уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной украинской бригады. ВСУ потеряли более 190 военных пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Запорожском направлении уничтожено два украинских танка, гаубица «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow. Уничтожено 13 украинских беспилотников.
* Внесен Министерством юстиции РФ в список иноагентов
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Артур КазанцевОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым