В Минэкономразвития анонсировали безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между Россией и Китаем со дня на день начнется безвизовый туристический обмен, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.



— Также мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток, — приводит ТАСС его слова.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила турпоездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в Минэкономразвития сообщали о возобновлении соглашения между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках.

realnoevremya.ru (архив)

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что туристы из России могут попасть без пересадки в 36 стран. Вместе с этим ожидается, что еще несколько государств откроются для прямых рейсов уже в этом году:

— Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение, и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться. Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом, — сказал он.



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Маргарита Головатенко