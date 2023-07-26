Госдума приняла закон об упрощенном внесудебном банкротстве

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан.



Порог минимальной суммы понижается до 25 тысяч рублей с 50 тысяч. Максимальная сумма повышается с 500 тысяч рублей до 1 млн.

В перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включили граждан, у которых основной доход — пенсия и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом должно соблюдаться условие: у таких лиц не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание.

Процедура внесудебного банкротства сейчас доступна пенсионерам и женщинам в декрете — если у них есть долг, которых они не могут вернуть, на них можно открыть исполнительное производство. В то же время его можно закрыть, поскольку у должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. Закон при этом ограничивает только взыскание долгов с небольших пенсий и социальных выплат.

По новому закону пенсионеры и граждане, единственным доходом которых являются соцвыплаты, смогут инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Другим гражданам — через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин России одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан в апреле этого года.

Несмотря на непростые экономические условия, по итогам первого полугодия, количество корпоративных банкротств в Татарстане продолжает снижаться. Эксперты связывают это с эффектом моратория на подачу кредиторами заявлений о финансовой несостоятельности должников — он действовал c 1 апреля по 1 октября 2022 года и распространялся на всех хозяйствующих субъектов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко