Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры России в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере, таким образом отменив решение Басманного суда о домашнем аресте. Об этом сообщает «РИА Новости».



Следствие настаивало на заключении экс-замглавы Минцифры под стражу, однако в середине июля Паршина отправили под домашний арест. Решение обжаловала прокуратура, указав, что министр, будучи на свободе, может «использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». Защита настаивала, что для ужесточения меры пресечения нет оснований.

Дело возбудили по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Паршин не признает вину.

В ходе заседания выяснилось, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Сам Паршин пожаловался, что следствие длительное время держало его «под колпаком, осуществляло тотальный контроль» за его жизнью.

13 июля стало известно об аресте Паршина в связи с подозрением в коррупционном преступлении. В министерстве подтвердили, что в отношении замглавы министерства проводится расследование. Тогда же Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест на 2 месяца.

Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. С 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития России. В 2013 году занял пост заместителя гендиректора ФГУП «Почта России», а затем перешел на должность заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости. С 2016 года возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. 16 августа 2018 года распоряжением правительства был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Максима Паршина от должности 21 июля.



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Маргарита Головатенко