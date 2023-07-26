Айрат Сафин официально стал генеральным директором АО «СИБУР-РТ»

Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

Айрат Сафин официально стал генеральным директором АО «СИБУР-РТ». На этом посту он сменил Алексея Никифорова, занимавшего эту должность с 22 июля 2022 года.

Айрат Сафин родился 1 августа 1975 года в Нижнекамске. Образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальностям «Машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериалов» и «Экономика и управление на предприятии».



С 1997 года по 2005 год работал в компании «Нижнекамскнефтехим», прошел карьерный путь от слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха производства №1 завода по производству синтетических каучуков до начальника цеха полимеризации стирола завода по производству полистиролов и переработки газового конденсата. В 2020—2022 годах он занимал должность генерального директора «Нижнекамскнефтехима».

В 2005 году Айрат Сафин занял должность начальника цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез». В июне 2022 года он возглавил компанию.

Айрат Сафин награжден различными наградами. Среди них знаки «Отличник изобретательства и рационализации» (2012) и «60 лет обществу изобретателей и рационализаторов РТ» (2018), а также почетная грамота администрации Кировского и Московского районов Казани (2017).



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Татьяна Демина